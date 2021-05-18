Голкипер клуба НХЛ "Флорида" Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси трофи"

ТАСС, 18 мая. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский попал в число номинантов на приз "Кинг Клэнси трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Бобровский номинирован на награду второй раз подряд. В завершившемся регулярном чемпионате российский вратарь провел 31 матч, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру и отражая 90,6% бросков по своим воротам.
The @NHL has announced the 31 team nominees for the 2020-21 King Clancy Memorial Trophy. https://t.co/wUTwTrd4xi #NHLAwards pic.twitter.com/mt3bwJ5MgF— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 18, 2021
Победитель будет выбран комитетом руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.
"Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу.