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НХЛ

Голкипер клуба НХЛ "Флорида" Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси трофи"

Эту награду получает игрок, являющийся примером для партнеров на льду и вне его
Сергей Бобровский AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Сергей Бобровский
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 18 мая. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский попал в число номинантов на приз "Кинг Клэнси трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бобровский номинирован на награду второй раз подряд. В завершившемся регулярном чемпионате российский вратарь провел 31 матч, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру и отражая 90,6% бросков по своим воротам.

Победитель будет выбран комитетом руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

"Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу.

 

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