Чагин рассказал о мерах защиты от коронавируса участников ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Все участники международного ралли "Шелковый путь" будут надежно защищены от коронавируса. Об этом в среду во время презентации ралли-рейда рассказал руководитель "Шелкового пути", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск (Россия) - Улан-Батор (Монголия). Мероприятие станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам.

"Мы ответственно относимся к здоровью каждого члена каравана ралли "Шелковый путь", - сказал Чагин. - В дирекцию нашего проекта в этом году приглашен для работы руководителем штаба по контролю за соблюдением ковид-регламента один из лучших специалистов нашей страны в области борьбы с коронавирусом Денис Николаевич Проценко".

"Участники могут быть спокойны, они будут находиться в надежных руках", - заверил он.

"Шелковый путь" состоится в 11 раз, ралли пройдет по территориям Алтая, Монгольского Алтая и захватит пустыню Гоби.