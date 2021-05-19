{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли "Шелковый путь"

Чагин рассказал о мерах защиты от коронавируса участников ралли "Шелковый путь"

Ралли пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск - Улан-Батор
Руководитель ралли "Шелковый путь" и команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Руководитель ралли "Шелковый путь" и команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Все участники международного ралли "Шелковый путь" будут надежно защищены от коронавируса. Об этом в среду во время презентации ралли-рейда рассказал руководитель "Шелкового пути", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск (Россия) - Улан-Батор (Монголия). Мероприятие станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам.

"Мы ответственно относимся к здоровью каждого члена каравана ралли "Шелковый путь", - сказал Чагин. - В дирекцию нашего проекта в этом году приглашен для работы руководителем штаба по контролю за соблюдением ковид-регламента один из лучших специалистов нашей страны в области борьбы с коронавирусом Денис Николаевич Проценко".

"Участники могут быть спокойны, они будут находиться в надежных руках", - заверил он.

"Шелковый путь" состоится в 11 раз, ралли пройдет по территориям Алтая, Монгольского Алтая и захватит пустыню Гоби.

Теги
Ралли "Шелковый путь"Чагин, Владимир Геннадьевич
Футбол в России
Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Республике Карелия
Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"
Читать полностью