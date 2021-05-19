ФАС признала законной процедуру выбора оператора трансляции этапа Кубка мира по гребле

Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале опубликовала обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором раскритиковала работу регионального министра спорта Алексея Перфильева, допустившего победу тюменского телеканала в конкурсе на проведение телетрансляции с начальной ценой 11,6 млн рублей. По данным Канделаки, тюменская компания предложила организовать трансляцию за 10,6 млн рублей, что на 0,68% ниже цены, предложенной "Матч ТВ". Генпродюсер заявила, что конкурсная документация была оформлена неверно, а телеканал неоднократно обращался к Перфильеву для решения проблемы.

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Конкурс по выбору оператора для проведения телетрансляции второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, который выиграла тюменская компания "Регион-телеком", проведен законно. Это показало разбирательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, комментируя претензии другого участника конкурса - телеканала "Матч ТВ".

"Государственным заказчиком проведения видеотрансляции второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выступил Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Конкурс был проведен в соответствии с требованиями законодательства. Заявки подали две компании - "Регион-телеком" и "НСТ" ("Матч ТВ"), конкурс выиграл "Регион-телеком". После этого "НСТ" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу, которая ее рассмотрела и признала необоснованной, "Регион-телеком" определен оператором видеотрансляции на основании результатов конкурса", - сказал Негреев.

Он отметил, что компания уже заключила договоры на передачу информации через спутниковое оборудование в телевизионный эфир. Негреев также опроверг заявление Канделаки о том, что "Томенко начал писать на нее жалобы на федеральный уровень". "По поводу заявления Канделаки о том, что губернатор Алтайского края кому-то пишет жалобы на нее, сам Виктор Томенко сообщил, что ни письменно, ни устно никуда по поводу сложившейся ситуации не обращался", - подчеркнул собеседник агентства.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев также отреагировал на обращение Канделаки: на своей странице в социальной сети "Инстаграм" он назвал сложившуюся ситуацию недопониманием и пригласил Канделаки в Барнаул лично посмотреть соревнования этапа Кубка мира.

О втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

В марте 2019 года Международная федерация гребли на каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей.

Этап Кубка мира, на котором будут разыграны шесть олимпийских лицензий, пройдет 20-23 мая. Власти Алтайского края прогнозируют, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тыс. человек, а трансляцию посмотрят более 50 тыс. человек.