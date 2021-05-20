СМИ: численность иностранных делегаций на Олимпиаде урежут более чем вдвое

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сократить общую численность иностранных делегаций на токийской Олимпиаде и Паралимиаде более чем вдвое по сравнению с первоначальными планами. Она составит не более 78 тыс. человек без учета спортсменов, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В прошлом году до решения о переносе Игр предполагалось, что на них приедут иностранные делегации численностью примерно 180 тыс. человек.

Накануне агентство также сообщило, что правительство Японии намерено запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран на токийской Олимпиаде. Такие меры предполагается ввести с целью предотвращения распространения коронавируса. Помимо этого, организаторы Игр хотят ограничить размеры официальных делегаций до 12 человек в случае приезда лидера страны или пяти сопровождающих для министра.

Представителям руководства иностранных государств будет рекомендовано находиться в Японии максимально короткий срок, не пользоваться общественным транспортом и не выезжать за пределы Токио. При согласии на выполнение этих требований и наличии отрицательных тестов на коронавирус двухнедельный карантин по приезде в Японию для них будет отменен.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.