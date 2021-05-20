Вратарь Бочаров вошел в заявку российской команды на чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 20 мая. Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров вошел в заявку сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Всего в заявку вошли 17 хоккеистов. На чемпионат можно заявить 28 хоккеистов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего. В Федерации хоккея России отмечали, что Бочаров продолжит подготовку с национальной командой в Риге, но не будет заявлен на турнир. Помимо Бочарова, в заявку включен еще один вратарь - Александр Самонов (СКА).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.