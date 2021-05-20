{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Вратарь Бочаров вошел в заявку российской команды на чемпионат мира по хоккею

На данный момент на мировое первенство заявлены 17 российских хоккеистов
Иван Бочаров Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Иван Бочаров
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров вошел в заявку сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

На эту тему
Сборная России по хоккею в полном составе вышла с карантина
Сборная России по хоккею в полном составе вышла с карантина

Всего в заявку вошли 17 хоккеистов. На чемпионат можно заявить 28 хоккеистов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего. В Федерации хоккея России отмечали, что Бочаров продолжит подготовку с национальной командой в Риге, но не будет заявлен на турнир. Помимо Бочарова, в заявку включен еще один вратарь - Александр Самонов (СКА).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
Футбол в России
РЖД не обсуждали жилищную застройку территории "РЖД-Арены"
Глава холдинга опроверг сообщения о сносе арены
РЖД не обсуждали жилищную застройку территории "РЖД-Арены"
Читать полностью