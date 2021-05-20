Стали известны сроки проведения женского чемпионата мира по футболу 2023 года

ТАСС, 20 мая. Женский чемпионат мира по футболу 2023 года пройдет с 20 июля по 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Матчи примут 10 стадионов, которые расположены в девяти городах.

В чемпионате мира примут участие 32 команды, действующим победителем является сборная США. Квалификация на турнир стартует 13 сентября 2021 года. Российские футболистки в отборочном турнире сыграют в одной группе с командами Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Дании, Мальты и Черногории. Победитель каждой из девяти отборочных европейских групп попадет на турнир напрямую, сборные, которые станут вторыми, сыграют в стыковых матчах.