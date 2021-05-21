Глава Федерации хоккея Латвии ожидает, что зрители будут допущены на матчи ЧМ с 27 мая

"Мне сложно оценить, все будет зависеть от дальнейших действий правительства. Мы должны понимать, что впереди суббота и воскресенье. Скорее всего, самое раннее, когда правительство сможет начать работу над этим вопросом, - понедельник или вторник. - Я возлагаю большие надежды на то, что начиная с четверга можно будет зрителей пускать на арены", - сказал он в эфире Латвийского радио.

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который стартует в пятницу в Риге, с 27 мая. С таким прогнозом в пятницу выступил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

По его словам, первыми воспользоваться возможностью присутствовать на матчах мирового первенства в Риге смогут, скорее всего, местные болельщики. "Вряд ли зарубежные болельщики в течение одного дня смогут прибыть в Латвию", - отметил он. По прогнозам Калвитиса, на матчах полуфинала и финала чемпионата можно уже ожидать присутствие зрителей из-за рубежа. "Мы подготовили и представили за последний месяц модель госструктурам, согласно которой "Арена-Рига" может вместить 2 600 зрителей, а Олимпийский спортивный центр - 1 050", - указал он.

Глава Федерации хоккея Латвии также подчеркнул, что торговля билетами состоится только в интернете, а их стоимость может составлять 100-150 евро. По его словам, самая сложная задача, которая теперь стоит перед организаторами, - привязать каждый билет к медицинским данным его владельца. Это тоже нужно решить за несколько дней вместе с правительством, как и то, как обеспечить проход на арену для уже переболевших коронавирусом и вакцинированных зрителей, пояснил он. Калвитис также подчеркнул, что болельщикам предстоит соблюдать строгие правила - нужно будет сидеть на своем месте, не снимая маски, нельзя будет перемещаться, не будет организовано питания, нельзя будет выпить пива.

Сейм Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира в Риге. Сейм поручил кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто недавно переболел ковидом.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей в связи с эпидемической ситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, однако премьер 18 мая не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.