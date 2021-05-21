В "пузыре" и без звезд. В Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею

В первый же день турнира сборная России сыграет с командой Чехии

ТАСС, 21 мая. Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу в Риге. Сборная России откроет турнир матчем против команды Чехии. Мировое первенство проводится после перерыва - в 2020 году чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, завоевавшая в 2019 году свой третий титул в истории. Матчи в Риге примут два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и "Олимпийский спортивный центр" (6 тыс. мест). Ранее город уже принимал турнир в 2006 году, тогда вместе с "Ареной-Рига" матчи прошли на льду олимпийского центра "Сконто" (8 тыс. мест).

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Изначально турнир 2021 года должен был пройти в Латвии и Белоруссии, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. На проведение турнира совместно с Латвией претендовали Братислава и датский Хернинг. Решение о том, что все матчи примет только Рига, было принято советом IIHF в начале февраля. Из-за пандемии чемпионат мира в Риге пройдет в очень строгих условиях. Команды будут проживать в "пузыре", для передвижения всеми участниками турнира могут использоваться только автобусы и автомобили, предоставленные компанией "Шкода", которая является спонсором турнира, по определенному графику и только по маршруту арена - гостиница; проживающие в разных "пузырях" не имеют права пересекаться между собой - за этим следит специальное приложение, которое обязательно должно быть установлено в телефонах. Турнир впервые проходит в подобном формате. Также из-за пандемии Сейм Латвии обязал правительство допустить на трибуны только тех болельщиков, которые прошли вакцинацию или перенесли коронавирус. Решение может быть принято в начале следующей недели. Кроме того, оргкомитет турнира выразил надежду на то, что удастся снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах. В настоящее время в Латвии запрещены любые массовые мероприятия, это также делает турнир уникальным, потому что никаких активностей для болельщиков, вплоть до продажи сувенирной продукции в специализированных точках, не предусмотрено. Без звезд НХЛ Коронавирус доставил много неудобств не только организаторам, но и командам - участникам турнира. Обычно на чемпионат мира приезжало большое количество игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но в связи с тем, что старт регулярного чемпионата лиги был перенесен на начало 2021 года, на момент начала мирового первенства в самом разгаре первый раунд плей-офф НХЛ. Это означает, что клубы, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли, не смогут отпустить игроков для участия в чемпионате мира.

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Также определенные проблемы создает и большое количество ограничений в плане перелетов и жесткие условия пребывания на турнире. Из-за этого на первый план на турнире выйдут молодые игроки из НХЛ: первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир ("Нью-Джерси") из Швейцарии и его соотечественники Филипп Курашев ("Чикаго"), Тимо Майер ("Сан-Хосе") и Йонас Зигенталер ("Нью-Джерси"), чехи Доминик Кубалик ("Чикаго"), Филип Хитил, Либор Гайек (оба -"Нью-Йорк Рейнджерс"), Якуб Врана, Филип Задина (оба - "Детройт") и Филип Гронек ("Детройт"), а также шведы Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Рикард Ракелль ("Анахайм") и Виктор Улофссон ("Баффало"). Также на турнире сыграют белорус Егор Шарангович ("Нью-Джерси"), датчанин Александр Тру ("Сан-Хосе"), финны Артту Руотсалайнен ("Баффало") и Олли Мяяттяя ("Лос-Анджелес"), шведы Исак Лундстрем ("Анахайм") и Маркус Серенсен ("Сан-Хосе"), немцы Леон Гаванке ("Виннипег"), Леан Бергманн ("Сан-Хосе"), Тобиас Ридер ("Баффало"), латвиец Матисс Кивлениекс ("Коламбус") и словак Мариан Студенич ("Нью-Джерси"). Традиционно наибольшее представительство игроков из НХЛ в сборных Канады и США. Канадцы привезут 19 представителей лучшей лиги мира, а американцы - 17.

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Состав сборной России также не обошелся без подкрепления из Северной Америки. Национальную команду усилят защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго") и нападающие Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Сан-Хосе"). Ожидается, что в состав также войдет защитник "Калгари" Никита Нестеров. Всего в заявку российской команды, помимо игроков НХЛ, вошли 17 хоккеистов: вратари - Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Самонов (СКА); защитники - Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"); нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев (все - СКА). На чемпионат можно заявить 28 хоккеистов. Россияне откроют турнир матчем с чехами Сборная России выступит на чемпионате мира в звании олимпийских чемпионов 2018 года. На Олимпийских играх россияне выступали без флага и гимна, команда называлась "Олимпийские спортсмены из России". На чемпионате мира 2021 года Россия выступит под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), такое решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Однако президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что каждый хоккеист сборной на чемпионате мира будет носить под пиджаком нашивку с надписью "Россия в моем сердце".

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"Каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира", - сказал Третьяк в эфире Первого канала. Первым соперником россиян на турнире станут чехи, считающимися одними из фаворитов чемпионата мира. В нынешнем сезоне команды четырежды встречались в рамках Евротура, в трех матчах победила сборная России. На чемпионатах мира три из пяти последних матчей завершились победой российской команды. Всего же россияне и чехи встречались 134 раза на различных турнирах (без учета сборных СССР и Чехословакии), на счету сборной России 77 побед, у команды Чехии 51 выигранная игра. Шесть раз матчи заканчивались вничью. Матч между сборными России и Чехии начнется в 16:15 мск. Обе команды выступят в группе А, кроме них за выход из группы будут бороться шведы, швейцарцы, словаки, датчане, британцы и белорусы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Россия 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 2 Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 3 Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 5 Словакия 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 Дания 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 Белоруссия 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 Великобритания 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0