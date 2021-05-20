Успеть за 108 дней. Все, что нужно знать о подготовке чемпионата мира по хоккею в Риге

Чемпионат мира по хоккею 2021 года будет если не самым запоминающимся, то однозначно довольно необычным. О том, как турнир будет организован, в каких условиях будут жить хоккеисты и персонал команд и с какими затратами пришлось столкнуться при организации, ТАСС рассказал генеральный секретарь оргкомитета турнира Вистурс Козиолс, а глава оргомитета турнира Эдгарс Бунцис отметил, что фан-зоны в Риге могут появиться по ходу турнира. Ранее Рига уже принимала чемпионат мира в 2006 году, однако, как отметил Козиолс, по сути с того времени осталось только название. Турнир 2021 года был организован за рекордное время — у Латвии было всего 108 дней на организацию, так как решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране.

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"Все требования стали жестче, их стало больше, нам нужно было делать все гораздо скрупулезнее. Эдгарс Бунцис, который является директором оргкомитета, в 2006 году был директором "Арены Рига", он один из тех людей, на чьи плечи легла вся эта организация, и он очень хорошо справляется, он действительно превнес свой опыт, и это нам очень помогло. Также в 2006 году оргкомитетом руководил премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис, который сейчас является президентом Федерации хоккея Латвии. Два этих человека работают сейчас и имеют огромный опыт как предпринимательский, так и организаторский, благодаря их усилиям мы успешно организовали этот чемпионат", — сказал Козиолс. При организации турнира использовался опыт молодежного чемпионата мира 2021 года, который проходил в канадском Эдмонтоне. В частности, в отношении логистики и протокола по коронавирусу.

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"Занимаясь организацией чемпионата мира, мы руководствуемся теми требованиями, которые выработала Международная федерация хоккея (IIHF), и там указано много факторов, которые мы должны были учесть, — начиная со спортивных требований, заканчивая требованиями по рекламе и маркетингу, требованиями по поводу безопасности, телекоммуникаций, связи и технологий, — сказал Козиолс. — Это сотни страниц, которые мы должны были прочесть, учесть и реализовать. К тому же мы должны были сделать это за 108 дней, никогда раньше за такое время чемпионаты мира не подготавливались. Это самое главное — у нас был большой дефицит времени". По словам Козиолса, главной сложностью была неясность того, как будет развиваться пандемия с течением времени, что повлияло на затраты на турнир. 90% от них на себя взяла IIHF и уже вложила минимум €10 млн, но сумма еще может увеличиться. Правительство Латвии вложило около €4 млн, рижская Дума — почти €1 млн. При этом собеседник ТАСС добавил, что в настоящий момент от турнира не ожидается никакой выручки, так как 90–95% от нее составляют билеты, которых в настоящее время нет в продаже. Вопрос о болельщиках еще не решен Однако оргкомитет турнира все еще не теряет надежды на то, что на трибунах будут зрители. При этом никаких онлайн-активностей для болельщиков на чемпионате мира не запланировано. "У нас еще есть надежда, что нам удастся найти решение по поводу болельщиков на трибунах, мы проведем еще несколько заседаний с политиками на этой неделе, — сказал Козиолс. — Как мне кажется, чемпионат мира без зрителей — это довольно грустное событие".

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Если правительство примет решение о допуске зрителей на трибуны, посетить матчи смогут местные жители и все, кто имеет вид на жительство в Латвии или уже находится в стране по своим рабочим делам. Также людям, приезжающим в Латвию из ряда стран, например Ирландии, Великобритании, Португалии, нет необходимости находиться на 10-дневном карантине. Всем остальным болельщикам, прибывшим в страну, придется провести 10 дней на самоизоляции, только после этого им будет позволено гулять по Риге, ходить в парки и рестораны. "Пока никаких решений по поводу официальных фан-зон не принято и, наверное, не будет", — добавил Козиолс. У оргкомитета уже разработан план необходимых мер безопасности для болельщиков на случай, если правительство одобрит решение о заполняемости трибун. "Все зрители, которые смогут попасть на матчи, если это будет разрешено, будут вынуждены сдавать тесты — это будет обязательным условием. Также мы не сможем продать все билеты, у нас будет ограничение по заполняемости, болельщики на трибунах будут обязаны сидеть в масках и будут введены определенные ограничения по передвижению между, скажем, секторами", — сказал собеседник ТАСС.

Оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. При этом речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены не идет. Глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис надеется, что по ходу турнира в Риге могут быть организованы специальные фан-зоны. "Пока они не организованы, так как по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены", — сказал он, отметив, что, согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с мск). "Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах", — сказал он. Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. "В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах, — сказал Бунцис. — Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей".

Как дела в Риге? Рассказываем.



Национальная команда вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.



Детали: https://t.co/EUSwBdgAeo#россиявмоемсердце pic.twitter.com/0wS0v8ImR8 — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021

Для хоккеистов, тренеров и персонала сборных разработаны определенные правила поведения, соответствующие ковид-протоколу турнира: все команды прошли обязательный карантин, сдали необходимые тесты и обязаны ходить в масках. Кроме того, существуют и другие отличия от чемпионатов мира, которые проводились в доковидное время, о чем рассказал генсек оргкомитета турнира: "Мы можем использовать только те автобусы и автомобили, которые нам предоставила компания "Шкода", передвигаться по определенному графику и только по маршруту арена — гостиница, проживающие в разных пузырях не имеют права пересекаться между собой — за этим следит специальное приложение, которое установлено у всех в телефонах". При этом вопрос о транспортировке команд с арены на арену во время плей-офф был решен в Латвии довольно изящно — арены находятся через улицу друг от друга. "Мы называем это место "хоккейный квартал". Я думаю, что самое дальнее расстояние, которое придется командам преодолевать, составляет около 150 м", — сказал Козиолс. Арены готовы принимать турнир Чемпионат мира пройдет на двух аренах в Риге, матчи турнира примут "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр. Генсек оргкомитета признался, что вариант с проведением турнира в двух городах даже не рассматривался, так как только в Риге есть вся необходимая инфраструктура для проведения такого масштабного мероприятия. "Олимпийский центр не является хоккейной ареной и был переоборудован для проведения матчей специально для этого турнира. Все было проработано с архитекторами, с техническими директорами, с инженерами. Нам удалось все подготовить в течение двух месяцев — столько времени прошло с того момента, как начались работы, до дня, когда был залит лед", — поделился Козиолс.

Также он добавил, что не стоит беспокоиться о качестве льда в Олимпийском центре — на нем уже проводился тестовый матч между сборными Латвии и Швейцарии: "Качество льда там такое же, как на "Арене Рига", жалоб от хоккеистов не было". "Арена Рига" же является домашней ареной для рижского "Динамо", которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим ее подготовка к чемпионату мира прошла быстрее. Козиолс отметил, что главное было — поменять раздевалки так, чтобы их могли использовать восемь команд, но и это не заняло большого количества времени. "У нас все готово, все команды уже завезли форму, раздевалки уже распределены. Они, как всегда, распределялись по рейтингу: первая команда выбирала первой, за ней вторая и т.д. Мы всем отправляли чертежи и планы, выбор проходил под руководством IIHF", — сообщил генсек оргкомитета. Также готов и тренировочный каток, с которым ранее возникли проблемы. Он был сдан в эксплуатацию на прошлой неделе, и его уже протестировала молодежная сборная Латвии, которая на его льду готовится к Кубку Черного моря, который пройдет с 22 по 24 мая в Сочи.

В минувшее воскресенье сборная прибыла в Ригу. Готовимся к чемпионату мира, который начнётся уже 21 мая ✊

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/RL9njTO7fV — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021