В Москве открылась официальная фан-зона сборной России по хоккею

Она расположена в одном из столичных фудмоллов. Вход в фан-зону свободный, для болельщиков подготовлена развлекательная программа и конкурсы. В фан-зоне можно будет посмотреть все матчи сборной России на чемпионате мира, работать она начинает за час до начала встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами (начало - 16:15 мск).

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда до середины декабря 2022 года российские команды на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.