Премьер Латвии не стал созывать заседание кабмина по допуску зрителей на ЧМ по хоккею

Как сообщает в пятницу бюро премьера, своей резолюцией он предал Минздраву заявление Сейма о необходимости разработать порядок присутствия болельщиков на играх чемпионата мира по хоккею. "Министерству здравоохранения поручено проанализировать постановление Сейма и в случае необходимости подать предложения правительству", - отмечается в сообщении бюро Кариньша. "Внеочередное заседание правительства не планируется", - подчеркивает бюро.

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пока не стал созывать внеочередное заседание кабинета министров для выполнения поручения Сейма (парламента) допустить болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, на матчи чемпионата мира по хоккею, начинающегося в пятницу в Риге. Этот вопрос глава правительства передал на рассмотрение министерства здравоохранения республики.

В свою очередь, как сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на Минздрав, это ведомство планирует представить свое предложение по допуску зрителей на матчи мирового первенства на следующем заседании правительства, которое состоится 27 мая.

Сейм Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира в Риге. Парламент поручил кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто недавно переболел ковидом. Реализация решения Сейма теперь зависит от дальнейших действий правительства.

Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей в связи с эпидемической ситуацией в стране. Министерство образования и науки республики предлагало разрешить присутствовать зрителям на матчах мирового первенства при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, однако премьер 18 мая не включил этот вопрос в повестку дня заседания правительства.