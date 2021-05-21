Глава ФИФА заявил, что трансферный рынок в футболе требует серьезного финансового контроля

ТАСС, 21 мая. Футбольный трансферный рынок нуждается в серьезном финансовом контроле. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время конгресса организации.

"В трансферной системе мы должны применять серьезный финансовый контроль. Мы должны защищать клубы, игроков, всю футбольную экосистему. Нам нужна новая трансферная система с высокими стандартами транспарентности и подотчетности", - сказал Инфантино.

Глава ФИФА заметил, что в 2019 году суммарно клубы потратили на международные трансферы $7 млрд, из которых агенты получили $700 млн, а воспитавшие игроков клубы только $70 млн. "Эти цифры говорят о многом, мы не можем быть этим довольны", - добавил он.