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Мировой футбол

Глава ФИФА заявил, что трансферный рынок в футболе требует серьезного финансового контроля

Инфантино отметил, что в 2019 году воспитавшие игроков клубы получили денег в 10 раз меньше, чем агенты
Джанни Инфантино Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Джанни Инфантино
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Футбольный трансферный рынок нуждается в серьезном финансовом контроле. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время конгресса организации.

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"В трансферной системе мы должны применять серьезный финансовый контроль. Мы должны защищать клубы, игроков, всю футбольную экосистему. Нам нужна новая трансферная система с высокими стандартами транспарентности и подотчетности", - сказал Инфантино.

Глава ФИФА заметил, что в 2019 году суммарно клубы потратили на международные трансферы $7 млрд, из которых агенты получили $700 млн, а воспитавшие игроков клубы только $70 млн. "Эти цифры говорят о многом, мы не можем быть этим довольны", - добавил он.

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Инфантино, ДжанниМировой футбол
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