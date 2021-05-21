Сборная Германии разгромила команду Италии со счетом 9:4 в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Италии со счетом 9:4 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Кюнхакль (16-я минута), Мориц Мюллер (19), Тобиас Ридер (25), Фредерик Тиффельс (28), Марсель Нёббельс (36, 39), Лукас Райхель (38), Маттиас Плахта (43) и Леонард Пфодерль (49). У проигравших отличились Алекс Петан (18), Лука Фриго (19), Энтони Бардаро (44) и Даниэль Франк (45).

Сборные Германии и Италии выступают в группе B с командами Казахстана, Канады, Латвии, Норвегии, США и Финляндии. Позднее в пятницу в группе B пройдет матч между сборными Канады и Латвии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.