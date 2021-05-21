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ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус

22 мая команда сыграет со сборной Латвии

ТАСС, 21 мая. Тест одного из хоккеистов сборной Казахстана во время чемпионата мира в Риге показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Имя игрока не сообщается.

"В связи с тем, что сегодня состоятся первые игры чемпионата мира по хоккею, IIHF хотела бы предоставить обновленную информацию о результатах тестирования на коронавирус всех 16 команд. С момента вхождения игроков в "пузырь" было проведено 2750 тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещен в изоляцию после положительного результата, о других подобных случаях не сообщается. Во время турнира каждая команда будет продолжать тестирования каждые три дня", - говорится в заявлении.

Сборная Казахстана в своем первом матче на турнире 22 мая сыграет с командой Латвии. На предварительном этапе казахстанские хоккеисты также встретятся со сборными Финляндии (23 мая), США (25 мая), Германии (26 мая), Канады (28 мая), Италии (29 мая) и Норвегии (31 мая).

Чемпионат мира завершится 6 июня.

 

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ЧМ по хоккею в Риге
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