Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 1 500 метров вольным стилем

ТАСС, 21 мая. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла второе место в финальном заплыве на 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.
Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла, преодолевшая дистанцию за 15 минут 53,59 секунды. Кирпичникова проиграла ей 7,47 секунды, третьей стала итальянка Мартина Караминьоли (+12,22).
Для 20-летней Кирпичниковой эта награда стала третьей на текущем чемпионате Европы. Ранее она стала завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем и бронзовую награду в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Соревнования в Будапеште завершатся 23 мая.