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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 1 500 метров вольным стилем

Для россиянки эта награда стала третьей на текущем турнире
Анастасия Кирпичникова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Кирпичникова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 мая. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла второе место в финальном заплыве на 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла, преодолевшая дистанцию за 15 минут 53,59 секунды. Кирпичникова проиграла ей 7,47 секунды, третьей стала итальянка Мартина Караминьоли (+12,22).

Для 20-летней Кирпичниковой эта награда стала третьей на текущем чемпионате Европы. Ранее она стала завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем и бронзовую награду в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Соревнования в Будапеште завершатся 23 мая.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
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