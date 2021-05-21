Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 1 500 метров вольным стилем

ТАСС, 21 мая. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла второе место в финальном заплыве на 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Российский пловец Жилкин стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 50 м баттерфляем

Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла, преодолевшая дистанцию за 15 минут 53,59 секунды. Кирпичникова проиграла ей 7,47 секунды, третьей стала итальянка Мартина Караминьоли (+12,22).

Для 20-летней Кирпичниковой эта награда стала третьей на текущем чемпионате Европы. Ранее она стала завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем и бронзовую награду в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Соревнования в Будапеште завершатся 23 мая.