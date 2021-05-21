Хоккеист сборной России Толчинский может сыграть в матче против британцев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Толчинский может сыграть во втором матче чемпионата мира против команды Великобритании. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

Сборная России обыграла чехов со счетом 4:3 в стартовом матче на чемпионате мира в Риге. Толчинский пока не включен в окончательную заявку сборной России на турнир.

"По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии", - сказал Брагин.

На данный момент в заявку сборной России включено 22 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А играет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В следующем матче россияне встретятся с командой Великобритании, матч пройдет в субботу.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Первого концерта фортепиано с оркестром Петра Чайковского.