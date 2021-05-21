Хоккеист сборной России Толчинский может сыграть в матче против британцев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Толчинский может сыграть во втором матче чемпионата мира против команды Великобритании. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Сборная России обыграла чехов со счетом 4:3 в стартовом матче на чемпионате мира в Риге. Толчинский пока не включен в окончательную заявку сборной России на турнир.
"По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии", - сказал Брагин.
На данный момент в заявку сборной России включено 22 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А играет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В следующем матче россияне встретятся с командой Великобритании, матч пройдет в субботу.
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Первого концерта фортепиано с оркестром Петра Чайковского.