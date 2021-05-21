Хоккеист сборной России Окулов травмировал ключицу в матче чемпионата мира с чехами

ТАСС, 21 мая. Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов травмировал ключицу в матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Валерий Брагин.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

Окулов из-за повреждения досрочно завершил стартовый матч российской команды на чемпионате мира, который завершился ее победой со счетом 4:3.

"По Константину еще предстоит обследование. Предварительно - травма акромиально-ключичного сустава, поэтому сложно сказать, что там дальше будет. Сейчас его отвезут в госпиталь, а там посмотрим. В следующей игре он точно играть не будет", - сказал Брагин.

Следующий матч на чемпионате мира российская сборная сыграет в субботу (начало - 16:15 мск). Соперником подопечных Брагина станет команда Великобритании.