Хоккеист сборной России Кузьменко сыграет в матче против британцев на чемпионате мира

В пятницу сборная России обыграла чехов со счетом 4:3 в стартовом матче на чемпионате мира в Риге. На послематчевой пресс-конференции главный тренер россиян Валерий Брагин сообщил, что в следующем матче может сыграть нападающий Сергей Толчинский. На данный момент в заявку сборной России включено 22 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий Андрей Кузьменко будет включен в окончательную заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира в субботу и примет участие в матче против команды Великобритании. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Российские хоккеисты стартовали с победы над чехами на чемпионате мира

"Мы планируем заявить Кузьменко и Толчинского в следующем матче, идем по ранее намеченному плану, - сказал Ротенберг. - Наш медицинский штаб и тренеры много работали над восстановлением обоих игроков, мы не форсировали это и спокойно готовили их, так что заявляем и Толчинского, и Кузьменко завтра, и они выходят играть".

"Также в расположение сборной прилетел Никита Нестеров, он проходит карантин по регламенту IIHF (Международной федерации хоккея)", - добавил собеседник ТАСС.

В следующем матче турнира россияне 22 мая сыграют с командой Великобритании. Чемпионат мира завершится 6 июня.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.