Сборная Канады впервые проиграла команде Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Канадские хоккеисты со счетом 0:2 проиграли сборной Латвии в первом матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе В.
Заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29). Индрашис отличился за две секунды до окончания первого периода. Ворота сборной Латвии защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Матисс Кивлениекс.
Латвийская команда впервые в истории обыграла канадцев в матче чемпионата мира. Родоначальники хоккея впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче мирового первенства. На турнире в Москве и Санкт-Петербурге сборная Канады в заключительной встрече предварительного этапа проиграла финнам со счетом 0:2.
Сборные Латвии и Канады выступают в одной группе с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В следующей встрече латвийцы 22 мая сыграют с командой Казахстана, а канадцы днем позже встретятся со сборной США.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-4
|3
|2
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-9
|0