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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Канады впервые проиграла команде Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев мирового первенства
Матисс Кивлениекс и Джастин Дэнфорт AP Photo/Sergei Grits
Описание
Матисс Кивлениекс и Джастин Дэнфорт
© AP Photo/Sergei Grits

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Канадские хоккеисты со счетом 0:2 проиграли сборной Латвии в первом матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе В.

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Заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29). Индрашис отличился за две секунды до окончания первого периода. Ворота сборной Латвии защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Матисс Кивлениекс.

Латвийская команда впервые в истории обыграла канадцев в матче чемпионата мира. Родоначальники хоккея впервые с 2016 года не сумели забросить ни одной шайбы в матче мирового первенства. На турнире в Москве и Санкт-Петербурге сборная Канады в заключительной встрече предварительного этапа проиграла финнам со счетом 0:2.

Сборные Латвии и Канады выступают в одной группе с командами Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. В следующей встрече латвийцы 22 мая сыграют с командой Казахстана, а канадцы днем позже встретятся со сборной США.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия11000009-43
2Латвия11000002-03
3Финляндия00000000-00
4США00000000-00
5Норвегия00000000-00
6Казахстан00000000-00
7Канада10000010-20
8Италия10000014-90

 

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