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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Белоруссии проиграла словакам на старте чемпионата мира по хоккею

По две шайбы забросили Кристиан Поспишил и Петер Цегларик
© AP Photo/Roman Koksarov

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии со счетом 2:5 проиграла команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

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Заброшенными шайбами в составе словаков отметились Кристиан Поспишил (4-я и 12-я минуты), Петер Цегларик (10, 60) и Марек Гривик (46). У белорусов отличились Михаил Стефанович (54) и Егор Шарангович (55), который на 59-й минуте не смог реализовать буллит. После третьей пропущенной шайбы голкипера сборной Белоруссии Константина Шостака заменил Дэнни Тэйлор.

Сборные Белоруссии и Словакии выступают в одной группе с командами России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Дании и Великобритании. Белорусы в следующем матче 23 мая сыграют со сборной Швеции, словаки в тот же день встретятся с британцами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Словакия11000005-23
2Россия11000004-33
3Швеция00000000-00
4Швейцария00000000-00
5Дания00000000-00
6Великобритания00000000-00
7Чехия10000013-40
8Белоруссия10000012-50

 

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ЧМ по хоккею в Риге
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