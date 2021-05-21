Сборная Белоруссии проиграла словакам на старте чемпионата мира по хоккею

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Белоруссии со счетом 2:5 проиграла команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.
Заброшенными шайбами в составе словаков отметились Кристиан Поспишил (4-я и 12-я минуты), Петер Цегларик (10, 60) и Марек Гривик (46). У белорусов отличились Михаил Стефанович (54) и Егор Шарангович (55), который на 59-й минуте не смог реализовать буллит. После третьей пропущенной шайбы голкипера сборной Белоруссии Константина Шостака заменил Дэнни Тэйлор.
Сборные Белоруссии и Словакии выступают в одной группе с командами России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Дании и Великобритании. Белорусы в следующем матче 23 мая сыграют со сборной Швеции, словаки в тот же день встретятся с британцами.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|8
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0