МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту начала подготовку к олимпийскому сезону на базе "Юг-Спорт" в Кисловодске, 22 мая спортсмены вышли на первую тренировку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Российские саночники заехали на сбор 18 мая, после чего три дня из-за ковидных ограничений были вынуждены пройти карантин в своих номерах.

"Сейчас у нас идет первая тренировка. Этот сбор носит втягивающий характер, готовим организмы спортсменов к предстоящей работе, увеличиваем функциональный резерв и набираемся здоровья. Он продлится до 4 июня. В Кисловодск приехали все члены сборной за исключением двух экипажей саней-двоек: Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также Всеволода Кашкина и Константина Коршунова. Это связано с проблемами со здоровьем у Денисьева и Коршунова".

По словам тренера, на сборе сейчас находятся Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, а также три экипажа саней-двоек: Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

На чемпионате мира, который проходил в конце января в германском Кёнигсзе, сборная России завоевала две награды. Роман Репилов выиграл золото в личной гонке, Семен Павличенко был вторым в спринте.

Второй сбор российской команды саночников пройдет на ледовой эстакаде подмосковной базы в Парамонове с 11 по 27 июня. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.