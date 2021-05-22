Олимпийская чемпионка Чичерова откроет летний сезон в начале июня на чемпионате Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпионат Москвы по легкой атлетике, который пройдет с 5 по 6 июня, должен стать первым стартом летнего сезона для олимпийской чемпионки 2012 года в прыжках в высоту Анны Чичеровой. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Первоначально я планировала открыть летний сезон участием на турнире "Кубок Федерации" в Сочи 29 мая. Но потом было принято решение перенести начало выступлений на 5 или 6 июня, когда будет проходить чемпионат Москвы", - сказала Чичерова.

Последний раз Чичерова выходила на старт на московском турнире "Битва полов", который состоялся 24 января. Спортсменка тогда показала результат 1,90 метра. В начале февраля Чичерова на одной из тренировок получила травму колена, из-за чего была вынуждена отказаться от участия в дальнейших стартах зимнего сезона.

38-летняя Чичерова, имеющая выполненный олимпийский норматив, в середине мая была включена в международный пул допинг-тестирования.