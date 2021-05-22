Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский, а также форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко внесены в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею, который проходит в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Также в заявку на турнир входят вратари - Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Самонов (СКА); защитники - Артем Зуб ("Оттава", НХЛ), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Григорий Дронов ("Металлург"), Владислав Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Никита Задоров ("Чикаго", НХЛ); нападающие - Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Михаил Григоренко ("Коламбус", НХЛ), Александр Барабанов ("Сан-Хосе", НХЛ), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Эмиль Галимов, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин и Иван Морозов (все - СКА). На данный момент заявлено 24 хоккеиста, всего на чемпионат можно заявить 28 игроков.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Во второй день турнира россияне встретятся с британцами (начало - 16:15 мск). В пятницу сборная России одержала победу над чехами со счетом 4:3. В группе А россияне также сыграют со сборными Белоруссии, Дании, Словакии, Швейцарии и Швеции.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.