Бочаров займет место в воротах сборной России по хоккею в матче против британцев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России во втором матче на чемпионате мира по хоккею против команды Великобритании. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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"Да, в старте Бочаров", - сказал Ротенберг.

Матч сборных России и Великобритании пройдет в субботу и начнется в 16:15 мск. Турнир проходит в Латвии. В первой встрече россияне со счетом 4:3 обыграли чехов, место в воротах занимал Александр Самонов.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.