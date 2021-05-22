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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Германии обыграла норвежцев и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:1
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны пока не допускаются зрители.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттиас Плахта (20-я минута), Леон Гаванке (24), Леонхард Пфедерль (27), Лукас Райхел (31) и Лин Бергманн (45). У норвежцев шайбу забросил Матис Олимб (37).

В пятницу немцы со счетом 9:4 разгромили команду Италии, норвежцы провели первый матч на турнире. Сборные Германии и Норвегии выступают в группе B с командами Казахстана, Канады, Латвии, Италии, США и Финляндии. Позднее в субботу в группе B пройдут матчи между сборными Финляндии и США, а также Латвии и Казахстана.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия220000014-56
2Латвия11000002-03
3Финляндия00000000-00
4США00000000-00
5Казахстан00000000-00
6Канада10000010-20
7Норвегия10000011-50
8Италия10000014-90

 

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