Сборная Германии обыграла норвежцев и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны пока не допускаются зрители.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттиас Плахта (20-я минута), Леон Гаванке (24), Леонхард Пфедерль (27), Лукас Райхел (31) и Лин Бергманн (45). У норвежцев шайбу забросил Матис Олимб (37).
В пятницу немцы со счетом 9:4 разгромили команду Италии, норвежцы провели первый матч на турнире. Сборные Германии и Норвегии выступают в группе B с командами Казахстана, Канады, Латвии, Италии, США и Финляндии. Позднее в субботу в группе B пройдут матчи между сборными Финляндии и США, а также Латвии и Казахстана.
В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14-5
|6
|2
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-9
|0