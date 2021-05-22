Сборная Дании впервые в истории обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 4:3 обыграла команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, матчи проходят без зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе датчан отметились Никлас Йенсен (31, 38 и 49-я минуты), Эмиль Кристенсен (39). У шведов отличились Карл Клинберг (22, 51) и Хенрик Тёммернес (36).

Сборные Швеции и Дании выступают в одной группе с командами России, Чехии, Словакии, Швейцарии, Белоруссии и Великобритании. Позднее в субботу в группе A пройдут матчи между сборными России и Великобритании, а также Чехии и Швейцарии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.