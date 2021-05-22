Теннисист Медведев назвал Марата Сафина своим кумиром детства

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев назвал своим кумиром Марата Сафина, который в годы его детства был звездой тенниса. Об этом он рассказал в интервью в ходе марафона "Новые знания" в субботу.

"Есть люди, которых любил смотреть по телевизору, уважаю как спортсменов. Если говорить про теннис, то когда я только начал играть, это были лучшие годы Марата Сафина, когда он выиграл "Большие шлемы". Это было круто, и я все время смотрел в экран телевизора, болел", - сказал Медведев.

Он также добавил, что испытал особое чувство от того, что его матч в финале US Open в 2019 году против испанца Рафаэля Надаля комментировал Сафин. "У него хорошо получилось, потому что на следующей неделе это было повсюду, его комментарии с этого матча. Особенное чувство", - пояснил Медведев.

Теннисист не исключает возможности попробовать себя в роли комментатора. "Пока рано об этом думать, но мне было бы интересно себя в этом попробовать. Если будет момент, где можно будет это попробовать в интересных условиях, мне будет это интересно", - сказал Медведев. В качестве примера он привел турниры Большого шлема, которые считаются самыми крупными соревнованиями в современном теннисе.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.