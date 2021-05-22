Кириленко считает, что нужно создать комфортные условия для прогресса баскетболистов

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Создание комфортных условий для российского баскетбола позволит достичь прогресса как игрокам, так и тренерскому составу. Об этом в субботу в ходе марафона "Новое знание" заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Мне очень хочется, чтобы у нас к баскетболу было отношение правильное и достойное этого вида спорта, - сказал Кириленко. - Я даже не касаюсь сейчас спортивной составляющей, я говорю больше об организационной составляющей, о структуре различных турниров, о подходе к спортсмену как таковому, о тех условиях, которые есть у спортсменов и тренеров. Мне очень хочется, чтобы у них были хорошие, современные, человеческие условия, в которых они могли бы максимально прогрессировать и уже задавать следующую планку".

Президент федерации добавил, что отношение к баскетболу должно поменяться у тех людей, которые "находятся в индустрии" этого вида спорта.