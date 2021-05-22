Брагин: хоккеист Окулов будет восстанавливаться в расположении сборной России

ТАСС, 22 мая. Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов будет проходить восстановление от травмы ключицы в расположении национальной команды на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Валерий Брагин.

В субботу сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1, одержав вторую победу на турнире. В пятницу россияне победили чехов со счетом 4:3. Окулов завершил первый матч чемпионата мира досрочно.

"Окулов будет восстанавливаться [в расположении сборной], посмотрим, - сказал Брагин - Там повреждение плеча, но врачи работают с ним, поэтому надеемся в дальнейшем на него все-таки".

Также восстановление нападающего прокомментировал капитан команды Антон Слепышев. "Костя расстроился - это его первый чемпионат мира, и в первой же игре неприятное падение на плечо. Мы его поддерживаем, он поддерживает нас. Мы все вместе и надеемся, что он поправится как можно быстрее", - сказал он.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В группе А россияне также сыграют со сборными Белоруссии, Дании, Словакии, Швейцарии и Швеции.

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ь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.