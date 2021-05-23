Путин почтил память заслуженного тренера по дзюдо Анатолия Рахлина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Всероссийских соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семеновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом. Именно Анатолий Семенович во многом научил нас верить в себя, в свои силы и в любых обстоятельствах находить верные решения", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что данный турнир, проводящийся традиционно в день рождения Анатолия Рахлина, способствует сохранению богатого наследия этого выдающегося тренера. Президент подчеркнул, что такие спортивные мероприятия, как турнир "Кубок Анатолия Рахлина", воспитывают лучшие человеческие качества, закаляют характер и приобщают молодежь к ценностям здорового образа жизни.

"Ваш турнир традиционно проводится в день рождения этого выдающегося тренера и наставника и собирает во дворце спорта "Юбилейный" большую, дружную команду юных единоборцев и почитателей дзюдо из разных регионов нашей огромной страны", - добавил Путин.

Президент РФ пожелал участникам мероприятия успехов и осуществления намеченных планов.

Девятый юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина проводится 23 мая в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Тренер Анатолий Рахлин начал набор юношей в секцию самбо на улице Декабристов в Ленинграде в 1964 году, в 1969 году он перешел на работу тренером на Ленинградский металлический завод, где был основан клуб дзюдо "Турбостроитель". За время работы Рахлин подготовил множество дзюдоистов, в том числе он был первым тренером президента России Владимира Путина. Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в 2013 году.