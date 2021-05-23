Олимпийский чемпион Третьяков пропускает первый сбор национальной команды по скелетону

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренеры сборной России по скелетону приняли решение пойти навстречу лидеру команды Александру Третьякову и не вызвали его на первый предолимпийский сбор в Кисловодск. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

Третьяков, которому 19 апреля исполнилось 36 лет, является олимпийским чемпионом 2014 года и победителем чемпионата мира - 2013. В сезоне-2020/21 он выиграл чемпионат Европы в немецком Винтерберге и завоевал две медали на чемпионате мира (серебро в личном турнире и бронзу в миксте вместе с Еленой Никитиной).

"21 мая команда собралась в Кисловодске на первый тренировочный сбор, - сказал Алимов. - Часть спортсменов сейчас находится на карантине в своих номерах, а те, у кого есть антитела к коронавирусу, уже приступили к тренировкам. Надеюсь, что с понедельника начнем работать в полном составе. На сбор приехали все лидеры команды за исключением Александра Третьякова, который отсутствует здесь по семейным обстоятельствам".

"Саша сейчас готовится к сезону у себя дома в Красноярске вместе со своим тренером Анатолием Челышевым. Мы ждем спортсмена на следующем сборе в Сочи 17 июня", - добавил тренер.

По словам Алимова, среди тех, кто приехал в Кисловодск готовиться к олимпийскому сезону, есть Елена Никитина, Юлия Канакина, Никита Трегубов, Евгений Рукосуев, Алена Фролова, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Анастасия Труфанова.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.