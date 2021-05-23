Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по карате

ТАСС, 23 мая. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали по итогам чемпионата Европы по карате в хорватском Порече.

Анна Чернышева завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг в кумите. Юрик Оганнисян занял третье место в весовой категории до 60 кг в кумите, в весовой категории до 67 кг Евгений Плахутин завоевал серебро. Также мужская сборная (Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников) завоевала бронзовые медали командного ката.

Россияне поделили 6-7-е места с украинцами в общекомандном зачете. Первыми стали турки (шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медали), вторыми - немцы (2-2-1), третьими - испанцы (1-3-0).

Чемпионат Европы по карате проходил в Хорватии с 19 по 23 мая.