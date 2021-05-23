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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Швейцарии обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

Автором единственной заброшенной шайбы стал Тимо Майер
Грегори Хофман и Оливер Ларсен EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Грегори Хофман и Оливер Ларсен
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 1:0 переиграла команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, встречи проходят без зрителей.

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Заброшенной шайбой на 14-й минуте отметился Тимо Майер.

Швейцарцы набрали шесть очков после двух матчей и занимают третье место в турнирной таблице группы. Также по две победы после двух игр в активе сборных России и Словакии. Команда Дании с тремя очками занимает четвертое место в группе. В следующем матче 25 мая швейцарцы сыграют с командой Швеции, а датчане в тот же день встретятся со сборной Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия220000011-46
2Словакия22000007-36
3Швейцария22000006-26
4Дания21000014-43
5Белоруссия21000013-53
6Швеция20000023-50
7Чехия20000025-90
8Великобритания20000022-90

 

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