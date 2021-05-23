Сборная Швейцарии обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 1:0 переиграла команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, встречи проходят без зрителей.
Заброшенной шайбой на 14-й минуте отметился Тимо Майер.
Швейцарцы набрали шесть очков после двух матчей и занимают третье место в турнирной таблице группы. Также по две победы после двух игр в активе сборных России и Словакии. Команда Дании с тремя очками занимает четвертое место в группе. В следующем матче 25 мая швейцарцы сыграют с командой Швеции, а датчане в тот же день встретятся со сборной Великобритании.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11-4
|6
|2
|Словакия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|3
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|6-2
|6
|4
|Дания
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-4
|3
|5
|Белоруссия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|3
|6
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-9
|0
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-9
|0