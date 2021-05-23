Сборная Швейцарии обыграла датчан и одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 1:0 переиграла команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А, встречи проходят без зрителей.

Заброшенной шайбой на 14-й минуте отметился Тимо Майер.

Швейцарцы набрали шесть очков после двух матчей и занимают третье место в турнирной таблице группы. Также по две победы после двух игр в активе сборных России и Словакии. Команда Дании с тремя очками занимает четвертое место в группе. В следующем матче 25 мая швейцарцы сыграют с командой Швеции, а датчане в тот же день встретятся со сборной Великобритании.