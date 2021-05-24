Главный тренер футбольного клуба "Лион" Руди Гарсия объявил об уходе

"Лилль" в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции по футболу

Соглашение 57-летнего специалиста с клубом было рассчитано до конца сезона. В заключительном туре чемпионата Франции "Лион" проиграл "Ницце" со счетом 2:3 и занял четвертое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.

"Мы очень разочарованы этим вечером, это кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра. Я бы хотел покинуть клуб, завоевав путевку в Лигу чемпионов. На этом приключение заканчивается", - сказал Гарсия.

Гарсия возглавлял "Лион" с октября 2019 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов прошлого сезона. В досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса чемпионате страны сезона-2019/20 команда заняла седьмое место, вследствие чего впервые с 1997 года не выступила в еврокубках.

Ранее Гарсия тренировал "Марсель", с которым дошел до финала Лиги Европы в 2018 году. Кроме того, он возглавлял французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман" и "Лилль", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны в 2011 году, а также итальянскую "Рому".