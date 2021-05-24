Мамиашвили назвал смерть тренера по борьбе Миндиашвили невосполнимой потерей

"Вся моя жизнь и становление с ним связаны, у нас есть семейные отношения, - сказал Мамиашвили. - Для нас всех тяжелейшая потеря и невосполнимая утрата. Уходят люди огромнейшего таланта и жизненного опыта, все время идущие вперед, постоянно обучающиеся и щедро одаряющие всех вокруг. С другой стороны, это не просто тренер, человек умел раскрывать таланты, формировать личности".

"Это был гениальный и разносторонний человек, его ученики - одни из самых выдающихся спортсменов современности. Президент страны по достоинству оценил его колоссальный труд, наградив его за многолетнюю плодотворную работу. А мы все радовались этой награде. Его уход - потеря для всех поколений, мы будем молиться за него", - добавил собеседник агентства.

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 1950-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 по 2008 год (за исключением 1984 года, когда советская команда не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.