Непомнящий считает, что киберспорт будет значительно популярнее шахмат

ТАСС, 24 мая. Киберспорт в скором времени опередит по популярности шахматы. Такое мнение высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Со временем разрыв будет увеличиваться, и каждое новое поколение будет все больше и больше увлечено киберспортом, благо здесь очень большой выбор - не только Dota 2, но и Соunter-Strike, MMORPG, королевские битвы и так далее, кто-то в карты играет - Hearthstone и прочее", - отметил Непомнящий.

"Шахматы популярны среди более зрелых людей, 10-15-летние подростки, когда будут делать выбор, вряд ли остановятся на шахматах. С одной стороны, это немного грустно, с другой - это веяние времени. С третьей стороны, нужно популяризировать шахматы, а ведь это довольно узкоспецифический вид спорта. Хорошо, что вышел сериал "Ход королевы", после которого поднялись запросы, связанные с шахматами", - добавил он.

Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".