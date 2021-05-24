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ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист сборной России Григоренко пропустит матч чемпионата мира против словаков

Днем ранее сообщалось, что игрок пропустил тренировку из-за травмы верхней части тела
Михаил Григоренко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Михаил Григоренко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Михаил Григоренко не примет участия в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге против команды Словакии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

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Днем ранее сообщалось, что Григоренко пропустил тренировку из-за травмы верхней части тела.

"Григоренко не сыграет против словаков", - сказал собеседник агентства.

Григоренко в двух матчах на чемпионате мира забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. 27-летний форвард выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". В завершившемся регулярном чемпионате он забросил четыре шайбы и сделал восемь голевых передач в 32 встречах.

Встреча между сборными России и Словакии пройдет 24 мая и начнется в 16:15 мск. Команды выступают в группе А и набрали по шесть очков. Россияне занимают первое место благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

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