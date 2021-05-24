Хоккеист сборной России Григоренко пропустит матч чемпионата мира против словаков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Михаил Григоренко не примет участия в третьем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге против команды Словакии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

Роман Ротенберг рассказал о сроках приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

Днем ранее сообщалось, что Григоренко пропустил тренировку из-за травмы верхней части тела.

"Григоренко не сыграет против словаков", - сказал собеседник агентства.

Григоренко в двух матчах на чемпионате мира забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. 27-летний форвард выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". В завершившемся регулярном чемпионате он забросил четыре шайбы и сделал восемь голевых передач в 32 встречах.

Встреча между сборными России и Словакии пройдет 24 мая и начнется в 16:15 мск. Команды выступают в группе А и набрали по шесть очков. Россияне занимают первое место благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.