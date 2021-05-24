Хоккеист сборной России Проворов считает, что Тарасенко, Орлов и Самсонов помогут команде

ТАСС, 24 мая. Вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форвард Владимир Тарасенко, которые получили вызов в сборную России на чемпионат мира по хоккею, проходящий в Риге, смогут помочь команде. Такое мнение журналистам высказал защитник Иван Проворов.

В понедельник пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила о приезде голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова (оба - "Вашингтон") и форварда Владимира Тарасенко ("Сент-Луис"), клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли. Всего в заявку могут быть включены 28 игроков.

"Это хорошая новость, они хорошие игроки. Они нам смогут помочь. Насчет того, являемся ли мы фаворитами, - это не важно. Нужно выходить на каждый матч настроенными и заряженными, я думаю, мы сможем показать свой хоккей и добиться цели, к который мы идем", - сказал Проворов.

Главный тренер россиян Валерий Брагин отметил, что не может точно обещать Самсонову место основного вратаря. "С ним поговорили, у него есть огромное желание играть, поэтому, когда он приедет, тренер по вратарям посмотрит его состояние. Это [будет ли он первым номером] открытый вопрос. Ну да, опыт игры в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) у него, конечно, хороший, и вообще я прекрасно знаю, на что он способен, будем решать", - сказал специалист.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами.