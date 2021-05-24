Сборная Канады потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 1:3 уступила команде Германии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге и потерпела третье поражение подряд на старте турнира. Команды выступают в группе В, матчи проходят без зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Штефан Лойбль (11-я минута), Маттиас Плахта (12) и Корбиниан Хольцер (58). У канадцев отличился Ник Пол (19). Немцы за матч получили 28 минут штрафа, канадцы - восемь.

Сборная Канады не набрала ни одного очка в трех стартовых матчах чемпионата мира и занимает предпоследнее, седьмое место в группе B. Ранее канадцы никогда в истории не начинали мировые первенства с двух поражений подряд.

Сборные Канады и Германии встретились на чемпионатах мира в 16-й раз с 1991 года. Немцы одержали вторую победу, впервые они выиграли на предварительном этапе турнира 1996 года (5:1). В 2001 году команды сыграли вничью (3:3). С тех пор сборная Канады одержала десять побед подряд.

После трех матчей сборная Германии набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы. В следующем матче немцы 26 мая сыграют со сборной Казахстана, а канадцы в тот же день встретятся с командой Норвегии.

Чемпионат мира завершится 6 июня.