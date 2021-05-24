Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:3 уступила команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А, матчи проходят без зрителей.

Заброшенной шайбой в составе россиян отметился Александр Барабанов (32-я минута). У словаков отличились Милош Келемен (31), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога (59), забивший в пустые ворота.

Из-за повреждений в предыдущих матчах встречу со словаками пропускали нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов. Григоренко травмировался в игре с британцами, а Окулов - в матче с чехами. Ворота сборной России защищал Александр Самонов, отразивший 25 бросков. Выступавший на протяжении трех сезонов за московский "Спартак" голкипер словацкой команды Юлиус Гудачек сделал 27 сейвов.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире и с шестью очками занимает второе место в группе А. Словаки одержали третью победу подряд и возглавляют турнирную таблицу с девятью очками. В следующем матче подопечные Валерия Брагина 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск. Словаки днем позже сыграют со швейцарской командой.

Сборные России и Словакии в рамках чемпионатов мира встретились в 17-й раз. Россияне одержали 10 побед при четырех поражениях и трех ничьих. В предыдущий раз словацкая команда обыграла россиян на мировом первенстве 2004 года (2:0). Дважды сборные России и Словакии встречались в финалах чемпионатов мира - в 2002 году победу со счетом 4:3 одержали словаки, а в 2012-м победили россияне (6:2).