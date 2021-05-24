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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Латвии обыграла итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:0
Ренарс Крастенбергс, Анджело Мичели и Рихардс Маренис EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Ренарс Крастенбергс, Анджело Мичели и Рихардс Маренис
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии со счетом 3:0 переиграла команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (33-я, 60-я минуты) и Лаурис Дарзиньш (59). После видеопросмотров были отменены два гола латвийских хоккеистов и одна шайба итальянцев. 26-летний вратарь сборной Латвии Ивар Пунненовс провел второй матч на чемпионате мира в карьере и впервые не пропустил ни одной шайбы.

Сборная Латвии одержала вторую победу на турнире и вышла на первое место в группе с семью очками. Латвийцы в стартовом матче переиграли команду Канады (2:0), после чего по буллитам уступили казахстанцам (2:3). Итальянские хоккеисты потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.

В следующем матче сборная Латвии 27 мая сыграет с американцами, итальянцы в тот же день встретятся с финнами. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Латвия32001007-37
2Германия220000014-56
3Казахстан20020005-34
4Финляндия21001003-34
5США21000016-33
6Норвегия21000015-63
7Канада20000021-70
8Италия30000035-160

 

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