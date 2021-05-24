Сборная Латвии обыграла итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии со счетом 3:0 переиграла команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.
Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (33-я, 60-я минуты) и Лаурис Дарзиньш (59). После видеопросмотров были отменены два гола латвийских хоккеистов и одна шайба итальянцев. 26-летний вратарь сборной Латвии Ивар Пунненовс провел второй матч на чемпионате мира в карьере и впервые не пропустил ни одной шайбы.
Сборная Латвии одержала вторую победу на турнире и вышла на первое место в группе с семью очками. Латвийцы в стартовом матче переиграли команду Канады (2:0), после чего по буллитам уступили казахстанцам (2:3). Итальянские хоккеисты потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.
В следующем матче сборная Латвии 27 мая сыграет с американцами, итальянцы в тот же день встретятся с финнами. Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7-3
|7
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14-5
|6
|3
|Казахстан
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|5-3
|4
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3-3
|4
|5
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-3
|3
|6
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-6
|3
|7
|Канада
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8
|Италия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-16
|0