Сборная Латвии обыграла итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии со счетом 3:0 переиграла команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе В.

Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (33-я, 60-я минуты) и Лаурис Дарзиньш (59). После видеопросмотров были отменены два гола латвийских хоккеистов и одна шайба итальянцев. 26-летний вратарь сборной Латвии Ивар Пунненовс провел второй матч на чемпионате мира в карьере и впервые не пропустил ни одной шайбы.

Сборная Латвии одержала вторую победу на турнире и вышла на первое место в группе с семью очками. Латвийцы в стартовом матче переиграли команду Канады (2:0), после чего по буллитам уступили казахстанцам (2:3). Итальянские хоккеисты потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.

В следующем матче сборная Латвии 27 мая сыграет с американцами, итальянцы в тот же день встретятся с финнами. Чемпионат мира завершится 6 июня.