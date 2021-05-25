Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии по версии коллег

ТАСС, 25 мая. Ассоциация главных тренеров (LMA) Английской премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL) и сборной Англии признала возглавляющего "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу лучшим тренером страны в минувшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Гвардиола в нынешнем сезоне привел "Манчестер Сити" к победам в чемпионате Англии и Кубке английской лиги. 29 мая в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Челси". 50-летний тренер получил трофей имени Алекса Фергюсона.
"Награда олицетворяет карьеру Гвардиолы на сегодняшний момент. Он никогда не сдается, он скромен при победах и поражениях и всегда остается верным, уважительно относится к оппонентам, которые, в свою очередь, проявили к нему высочайшее уважение, проголосовав за то, чтобы он получил эту награду. Гвардиола продемонстрировал свою способность адаптироваться и формировать свою команду, чтобы найти другой способ игры. Он является настоящим уроком для всех начинающих менеджеров в искусстве лидерства и в том, чтобы оставаться верным своим убеждениям и себе", - сказал председатель LMA Говард Уилкинсон.
"Ваши достижения в этом сезоне снова были выдающимися. Ваша команда прекрасно играла в футбол, и я аплодирую вам. Вы не только по-настоящему одаренный менеджер и лидер, но и всегда проявляете удивительное смирение и хладнокровие, и я уверен, что ваша семья должна очень гордиться вами", - добавил Фергюсон.
Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, он в третий раз выиграл чемпионат Англии. В качестве тренера Гвардиола также трижды приводил "Барселону" к победе в чемпионате Испании и три раза становился чемпионом Германии, возглавляя "Баварию". Дважды испанец выигрывал Лигу чемпионов на посту главного тренера "Барселоны".
Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, а в 2002-м его включили в Зал славы английского футбола.