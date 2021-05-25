Московский полумарафон в "Лужниках" перенесли на 22 августа

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский полумарафон, который должен пройти на территории "Лужников", перенесли на 22 августа. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе московского Бегового сообщества.

Ранее сообщалось, что Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределенный срок в связи с эпидемической обстановкой. Он должен был пройти на территории Олимпийского комплекса "Лужники".

"Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса "Лужники", перенесен на 22 августа 2021 года. Он пройдет вместо полумарафона "Лужники", который был запланирован на эту дату. Зарегистрировавшиеся на полумарафон "Лужники" смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что это не единственные изменения в календаре бегового сезона 2021 года.

"В связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей команда Бегового сообщества переносит проведение "Красочного забега" с 6 июня на 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме", - рассказал собеседник агентства.

Забеги, организованные московским Беговым сообществом, состоятся согласно следующему графику: "Ночной забег" в Москве - 19 июня, "Красочный забег" - 4 июля, марафон "Белые ночи" - 17 июля, полумарафон "Северная столица" в Санкт-Петербурге - 8 августа, Московский полумарафон - 22 августа, Московский марафон - 26 сентября.