Россиянки стали чемпионками Европы в командной стрельбе из пневматической винтовки

ТАСС, 25 мая. Женская сборная России стала победителем командных соревнований на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

В составе российской команды выступали Юлия Зыкова, Анастасия Галашина и Юлия Каримова. В финале они оказались сильнее словенок. Третье место заняла команда Румынии.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров российские спортсменки заняли второе место, уступив в финале украинской команде. В составе сборной России выступали Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина. Третье место заняла команда Сербии.

Всего российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования завершатся 6 июня.