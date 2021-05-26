СМИ: Конте покинет футбольный клуб "Интер" в ближайшие два дня

ТАСС, 26 мая. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Антонио Конте покинет свой пост в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации газеты, такое решение связано с тем, что руководство итальянской команды и специалист по-разному смотрят на развитие клуба.

Руководители "Интера" убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15-20%. В то время как Конте рассчитывает усилить состав в летнее трансферное окно и не видит будущего команды без новых футболистов.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что специалист может возглавить испанский "Реал".

Конте возглавляет "Интер" с 31 мая 2019 года. В прошедшем сезоне миланский клуб под руководством Конте стал чемпионом Италии. Также в активе 51-летнего тренера три победы в чемпионате Италии и два Суперкубка Италии с "Ювентусом", победа в чемпионате и Кубке Англии с "Челси".