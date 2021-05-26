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Летние олимпийские виды спорта

Российские стрелки завоевали золото в соревнованиях смешанных пар на чемпионате Европы

Спортсмены оказались лучшими в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м
Артем Черноусов Наталия Федосенко/ТАСС
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Артем Черноусов
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Россияне Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров среди смешанных пар на чемпионате Европы. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.

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В финале российские стрелки оказались сильнее представителей Сербии. Третье место заняла команда Португалии.

Во вторник Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов завоевали золотые медали командных соревнований на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Турнир завершится 6 июня.

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