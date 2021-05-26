Российские стрелки завоевали золото в соревнованиях смешанных пар на чемпионате Европы

ТАСС, 26 мая. Россияне Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров среди смешанных пар на чемпионате Европы. Соревнования проходят в хорватском городе Осиек.