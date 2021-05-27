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ЧМ по хоккею в Риге

Григоренко, Кузьменко и Зуб могут сыграть со швейцарцами на чемпионате мира по хоккею

Встреча пройдет 29 мая и начнется в 16:15 мск
Андрей Кузьменко (справа) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Андрей Кузьменко (справа)
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Нападающие сборной России Михаил Григоренко и Андрей Кузьменко, а также защитник Артем Зуб могут принять участие в пятом матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Григоренко пропустил последние два матча команды на турнире из-за травмы, полученной в игре против британцев (7:1), Кузьменко и Зуб не сыграли из-за повреждений в игре с датчанами (3:0) в среду. В первом матче на турнире против чехов (4:3) травму получил нападающий Константин Окулов.

"Мы сейчас наблюдаем за реабилитацией всех наших травмированных игроков и планируем заявить на матч [против Швейцарии] всех, кроме Окулова, - сказал Ротенберг. - Это пока только план, нужно еще все проверить, но все они имеют шансы сыграть в следующей встрече".

Россияне одержали три победы в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.

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