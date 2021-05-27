"Железобетонная оборона". Российские хоккеисты всухую обыграли датчан на чемпионате мира

ТАСС, 27 мая. Сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счетом 3:0 в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Ворота россиян защищал Александр Самонов, который провел первую игру "на ноль" на мировых первенствах.

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Впервые на турнире сыграл защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Никита Нестеров. Он присоединился к сборной только 21 мая, прошел обязательный трехдневный карантин, прежде чем приступил к тренировкам с командой, а затем несколько дней сдавал тесты на коронавирус. Нестеров заменил Артема Зуба, получившего повреждение в прошлом матча, в первой паре защитников и вышел на лед вместе с Никитой Задоровым. "У Нестерова еще немного идет адаптация, он не успел перестроиться. В настоящий момент была хорошая игра с его стороны, надеемся, что он будет играть намного лучше в дальнейшем. Да, он будет играть в большинстве, пока это так", - сказал после матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. Также матч пропустили Михаил Григоренко и Константин Окулов. К ним присоединился Андрей Кузьменко, который получил повреждение в предыдущей игре против словаков (1:3). Его место в третьем звене занял Артем Галимов. По ходу матча датчане уверенно действовали в обороне, а голкипер Себастьян Дам совершил несколько отличных сейвов, поэтому открыть счет россиянам удалось только на последней минуте второго периода. Иван Морозов отлично сыграл на подборе после неудавшегося броска Дмитрия Воронкова с пятака. Еще две шайбы россияне забросили в третьем периоде. Сначала Александр Барабанов с центра зоны отправил шайбу в ворота Дама, а затем первый гол на чемпионате мира забил Воронков, отлично сыгравший на подборе после вбрасывания. У датчан были моменты, но Самонов сыграл уверенно, отразив 18 бросков. Надо поймать кураж в атаке После матча Брагин отметил игру Самонова. "Он провел хороший матч, подчистил все, в дальнейшем желаем ему только успехов", - сказал Брагин.

На эту тему Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче против датчан

Глава штаба сборной и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заметил, что победа была добыта за счет уверенной игры в обороне, а также слаженных командных действий. "Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке - это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина - это залог победы, будем дальше работать над всеми деталями. В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент, работаем дальше, все только начинается, самая важная игра - следующая, нас ждет сильный соперник - сборная Швейцарии, будет время все проанализировать, игра через два дня", - сказал Ротенберг ТАСС. "В команде есть очень важные три рубежа: нападающие, которые ловят на себя шайбы, защитники и вратарь. Все слаженно сработали, поэтому мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч, но еще рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира, сейчас мы прекрасно понимаем, в чем должны добавить. Порадовало сегодня меньшинство, это был переломный момент, когда не пропустили, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, подводить команду. Поэтому мы будем еще работать, чтобы наша игровая дисциплина была на самом высоком уровне. Это короткие смены, игра на команду в каждом моменте. Мы видим, что здесь каждая сборная отдает все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче. Надо отметить командные действия: лидеры смогли завести команду, тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой. Это коллективный труд и личный вклад каждого", - отметил собеседник ТАСС.

На эту тему Третьяк: матч с датчанами показал, что сборной России надо прибавлять в атаке

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, игра с датчанами показала, что россиянам нужно прибавлять в нападении. Ротенберг отметил, что все в команде это понимают. "Это, как говорит Борис Петрович Михайлов, значит, что нужно завоевать пятачок в зоне атаки. Для того, чтобы забивать больше голов, нам надо акцентировать внимание на броски с него. Все команды против нас будут играть такой системой, какой обычно играют сборная Финляндии, сборная Дании, в догонялки с нами никто играть не будет, поэтому преодолеть все эти "капканы" можно только за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки", - заключил глава штаба сборной России. Нестеров после матча поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против сборной Швейцарии, которая пройдет 29 мая. "Мы всех соперников разбираем, так как каждый оппонент на турнире сильный. Все команды борются, хотят выиграть. Тренеры расскажут, покажут видео и будем готовиться, думаю, будет интересная игра", - сказал он. Морозов поделился впечатлениями от игры в связке с Воронковым. "Мы еще со словаками с ним начали играть. Тут все партнеры отличные, это же сборная России. Мой гол? Хороший получился, шайба отскочила - я забил", - сказал нападающий сборной России. Ни дня без сюрпризов Только матч россиян завершился без сюрпризов - сборная России провела 11-ю игру против датчан и одержала 11-ю победу. На данный момент подопечные Брагина с девятью очками занимают второе место в таблице группы А, столько же баллов имеет в активе команда Словакии, которой российские хоккеисты проиграли со счетом 1:3. Датчане, набравшие 5 очков, идут четвертыми.

На эту тему Британцы впервые за 59 лет победили в основное время матча элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана обыграла команду Германии, которая лидирует в турнирной таблице группы В, и одержала третью победу на турнире. Казахстанцы набрали семь очков и поднялись на вторую строчку в таблице. Немцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство с девятью очками после четырех игр. В одном из вечерних матчей сборная Канады обыграла норвежцев (4:2) и одержала первую победу на турнире. До этого "кленовые листья" проиграли три встречи подряд. Команда Норвегии до игры с канадцами переиграла итальянцев (4:1), теперь у обеих сборных в активе по три очка. Однако главную сенсацию дня преподнесла сборная Великобритании, которая обыграла белорусов со счетом 4:2. Эта победа стала для британцев первой в основное время матча чемпионата мира за последние 59 лет. Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион в 2019 году. Предыдущую победу в основное время в матчах высшего дивизиона чемпионата мира британцы одержали 9 марта 1962 года, обыграв финнов со счетом 7:5. С тех пор они дважды играли в элите мирового первенства (1994, 2019). На чемпионате мира 2019 года британские хоккеисты победили в овертайме команду Франции (4:3). О турнире Чемпионат мира проводится после годичного перерыва - в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии. Матчи в Риге принимают два стадиона - "Арена-Рига" (вместимость - 10 226 мест) и Олимпийский спортивный центр (6 тыс. мест). Группа А, в которой играют сборные России, Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, выступает на льду Олимпийского центра, а группа B, состоящая из команд Германии, Канады, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Казахстана и Италии, - на льду "Арены-Рига". Чемпионат мира завершится 6 июня. Хоккеисты проживают в "пузыре".

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Словакия 3 3 0 0 0 0 0 10-4 9 2 Россия 4 3 0 0 0 0 1 15-7 9 3 Швейцария 3 2 0 0 0 0 1 6-9 6 4 Дания 4 1 1 0 0 0 2 7-9 5 5 Великобритания 4 1 0 0 0 1 2 8-15 4 6 Белоруссия 4 1 0 0 0 1 2 8-12 4 7 Швеция 3 1 0 0 0 0 2 10-5 3 8 Чехия 3 0 1 0 0 0 2 8-11 2