Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Признаки нормальной жизни из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют в германском Кёльне, где в пятницу стартует "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, но город оказался заложником ситуации и организаторов сложно упрекнуть. Об этом ТАСС рассказал президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин.
"Финал четырех" пройдет в Кёльне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".
"Достаточно необычная ситуация, помимо того, что "Финал четырех" проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью", - сказал Ватутин.
"Как это скажется на баскетболе, понять сложно - все команды здесь в одинаковом положении. Но я себе постоянно задаю вопрос, можно ли было перенести "Финал четырех" в другое место, и не нахожу ответа. Понимаю, что Кёльн стал заложником ситуации - город, организаторов сложно упрекнуть", - добавил Ватутин.
Также глава ЦСКА поздравил с 60-летним юбилеем президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, который прилетит на "Финал четырех" в пятницу: "С нетерпением жду приезда моего друга Сергея в Кёльн, знаю, что ему трудно разорваться между своим днем рождения и "Финалом четырех", но он такой человек, который успевает все и везде. И Сергей настоящий фанат баскетбола, и я хочу пожелать ему это чувство фанатизма и энергии не терять и оставаться таким же Сергеем, с которым я познакомился в 90-х годах в Перми. С нетерпением его жду - это человек, с которым неразрывно связана моя жизнь последние 20 лет, я ему за многое признателен и очень его ценю".
Полуфиналы пройдут 28 мая, матч за третье место и финал - 30 мая.