Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Признаки нормальной жизни из-за эпидемиологических ограничений практически отсутствуют в германском Кёльне, где в пятницу стартует "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, но город оказался заложником ситуации и организаторов сложно упрекнуть. Об этом ТАСС рассказал президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

"Финал четырех" пройдет в Кёльне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".

"Достаточно необычная ситуация, помимо того, что "Финал четырех" проходит без зрителей, и в самом городе масса ограничений, не работает вообще ничего. Ты не можешь зайти в магазин без теста, который был сделан не позже, чем 24 часа назад. Не работает ни один ресторан, в лобби нашего отеля нельзя выпить даже кофе. То есть признаки нормальной жизни, к которой мы давно привыкли в Москве, отсутствуют полностью", - сказал Ватутин.