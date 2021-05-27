Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

ТАСС, 27 мая. Правление Европейского союза велосипедистов (UEC) приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске в свете текущей международной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир должен был пройти с 23 по 27 июня.

"В последнее время мы с Белорусской федерацией велосипедного спорта отслеживали ситуацию, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня приняли решение отменить мероприятие в Минске, - сказал президент UEC Энрико Делла Каса. - Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит велогонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальном соревновании этого сезона".

Ранее от участия в чемпионате Европы отказались сборные Германии и Нидерландов.